بعد الافراج عنه .. مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية: الأسرى يمرون بأوضاع مأساوية بسبب نقص الطعام والشراب والتعذيب

رام الله - وطن: أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عن مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بعد نحو 7 أشهر من اعتقاله، رفقة العديد من الكوادر الطبية.

وأبو سلمية هو طبيب أطفال فلسطيني بارز، تولى منصب المدير الطبي لمستشفى النصر عام 2007، ثم تولى إدارة مستشفى الرنتيسي عام 2015، وبعدها أصبح مديرا لمستشفى الشفاء عام 2019 حتى اعتقاله يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأفادت مصادر محلية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال أفرج عن نحو 50 أسيرا وصلوا إلى شرق منطقة القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، بينهم أبو صفية.

وسرد أبو سلمية للصحفيين بعد الإفراج عنه عن تفاصيل اعتقاله وظروف السجون والمعتقلات، وما يعانيه الأسرى بداخلها.

وقال أبو سلمية إن "الأسرى يمرون بأوضاع مأساوية لم يشهدها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، بمن فيهم الأسرى القدامى والجدد، الجميع يعاني من إهانات جسدية وصعوبات في الطعام والشراب، ولذلك يجب أن يكون للمقاومة كلمة حاسمة للإفراج عن الأسرى".

وأضاف أن "الأسرى القدامى يعانون الأمرين، ومنهم من قضى أكثر من 20 عاما داخل السجون، ويجب تبييض السجون من الأسرى".

وأكد أن "الاحتلال يعتقل الآن الجميع بمن فيهم الكوادر الطبية، وهناك من استشهد داخل سجون الاحتلال"، مشيرا إلى أن "العدو المجرم أثبت مدى إجرامه بتعامله مع الطواقم الطبية".

وتابع أبو صفية "سنعيد بناء غزة وبناء مجمع الشفاء الطبي من جديد".