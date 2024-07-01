رفع مستوى التأهب في قواعد أمريكية عدة في أوروبا

وطن: رفع الجيش الأمريكي مستوى التأهب في عدد من قواعده في أوروبا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة، الأحد.

ورفع مستوى التأهب في تلك القواعد إلى المستوى "تشارلي"، وهو ثاني أعلى مستوى، وفق ما نقلت "إيه بي سي نيوز" و"سي إن إن"، عن مسؤولين تحدثوا شريطة عدم كشف أسمائهم.

ويطبق هذا المستوى "عند وقوع حادث أو لدى تلقي معلومات استخبارية، تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد أفراد أو منشآت"، حسبما ذكر الجيش الأمريكي على موقعه الإلكتروني.

وردا على سؤال وكالة "فرانس برس"، لم تؤكد قيادة القوات الأمريكية في أوروبا حصول هذا التغيير في الوضع، لكنها قالت: "نبقى يقظين".

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنه "بسبب مجموعة من العوامل التي قد تؤثر في سلامة وأمن العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي، تضاعف القيادة الأمريكية في أوروبا جهودها للتشديد على ضرورة اليقظة خلال أشهر الصيف".

وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية حاليا المواطنين الأمريكيين في ألمانيا، حيث يقع مقر قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، بتوخي مزيد من الحذر بسبب خطر وقوع أعمال إرهابية.

والدول الأوروبية في حالة تأهب قصوى، منذ أن قتل مسلحون نحو 150 شخصا في ضواحي موسكو في آذار/ مارس، في هجوم تبناه تنظيم الدولة.

كما رفعت فرنسا حالة التأهب استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وتستضيف ألمانيا حاليا بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

