قصف مكثف على غزة والمقاومة تواصل استنزاف الاحتلال بالشجاعية

وطن: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين والليلة الماضية قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة، في حين تواصل المقاومة لليوم الخامس حرب استنزاف ضد قواته المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وعلى مدى ساعات نفذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا وغارات جوية على أحياء في مدينة غزة، بينها حي الشجاعية ومخيما البريج والنصيرات وسط القطاع، كما شمل القصف مدينة رفح جنوبا.

ويأتي القصف الليلي بعد ساعات من غارات على مناطق متفرقة في القطاع أسفرت عن استشهاد أكثر من 20 مواطنا وإصابة عشرات آخرين.

واستهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم مناطق في حيّي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، فيما أطلقت طائرة الاحتلال المسيرة النار في محيط "سوق البسطات" بحي الشجاعية، وواصلت مدفعية الاحتلال بالتوازي قصف شارع المنصورة في الشجاعية.

وكانت قوات الاحتلال بدأت الخميس الماضي عملية عسكرية هي الثالثة منذ بدء الحرب على غزة في هذا الحي الذي يقع شرقي مدينة غزة، ودفع الهجوم آلاف الفلسطينيين إلى النزوح، في حين بات آخرون محاصرين في منازلهم.

قصف عنيف وإصابات

وفي التطورات الأخيرة، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين في وقت مبكر اليوم إثر انفجار قنبلة ألقتها طائرة الاحتلال المسيرة على محيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة بمدينة غزة.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس الأحد مواطنين في حي الصبرة، مما أسفر عن استشهاد عدد منهم -بينهم ضابط في الدفاع المدني- كما أصيب 20 آخرون.

كما استهدفت غارات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، في حين أفادت مصادر محلية بأن مناطق وسط القطاع تعرضت لقصف عنيف.

وذكرت المصادر أن انفجارات دوت في وقت مبكر اليوم بمخيم النصيرات، مشيرة إلى أن قصفا مدفعيا استهدف منطقة قرب المخيم.

كما قالت المصادر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الليلة الماضية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وفي الإطار، استهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم وسط وغرب مدينة رفح التي تتعرض منذ أسابيع لهجوم الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تهجير مئات الآلاف من السكان.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد أكثر من 37 ألف مواطن وإصابة أزيد من 86 ألفا آخرين -معظمهم نساء وأطفال- وسط دمار هائل في البنية التحتية ومجاعة متفاقمة.

عمليات المقاومة

في غضون ذلك، أعلنت المقاومة أمس الأحد أنها نفذت عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال في حي الشجاعية ومحاور أخرى بقطاع غزة وأوقعت خسائر جديدة في صفوفها.

وقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف مقاتليها دبابتي ميركافا بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية، وأكدت أيضا أنها حققت إصابات مباشرة بقصفها للمرة الثانية بقذائف الهاون الثقيل حشود الاحتلال المتوغلة في الحي.

وفي حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة أعلنت القسام استهداف ناقلة جند من نوع "شيزاريت" وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105".

كما أعلنت القسام قصفها غرف قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها قصفوا موقع ناحل عوز العسكري في غلاف غزة بصواريخ من عيار 107 مليمترات.

كما بث الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس مشاهد قال إنها لعملية الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى في كمين معد مسبقا بحي الشجاعية شرقي غزة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 33 عسكريا خلال نهاية الأسبوع، 22 منهم أصيبوا في غزة.

وقالت هيئة البث العبرية إن عملية جيش الاحتلال في الشجاعية ستستمر أسابيع عدة، مضيفة أن هدف العملية هو جمع معلومات لاستعادة المختطفين.

وفي جنوب القطاع، أفادت القناة الـ12 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع المنطقة العازلة على طول 14 كيلومترا من محور فيلادلفيا لتدمير الأنفاق والحفاظ على "إنجازاته" في رفح.

المصدر : الجزيرة