الاعلام العبري: حكومة نتنياهو ستنهي العملية في رفح وستغيّر شكل الحرب على غزة

وطن: يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام القادمة، إنهاء عمليته العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزّة والتي يشنّها منذ نحو شهرين، وكذلك إنهاء الحرب على قطاع غزّة بشكلها الحالي، بحسب ما أفاد تقريرٌ إسرائيلي.

شكل الحرب ضد قطاع غزّة سيتغيّر

يأتي ذلك فيما يجري رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو نقاشاً مع كبار قادة جيش الاحتلال حول إنهاء العملية في رفح، والتغيير الدراماتيكي في طابع الحرب ضد قطاع غزّة.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنّ ذلك يعني الانتقال إلى مرحلة المداهمات والاقتحامات المُركّزة والمحددة المصحوبة بهجماتٍ جوية، علماً بأنّ نتنياهو كان قد أكّد في مقابلة أجراها مع "القناة 14" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أنّ المعارك بشكلها الحالي أي المعارك "العنيفة والشديدة والمكثفة"، التي يخوضها جيشه في مدينة رفح "على وشك الانتهاء"، وفق زعمه.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّه مع إنهاء العملية في رفح ستتوجه "إسرائيل" عملياً لخوض مفاوضاتٍ على تسوية مع حزب الله في لبنان بوساطة أميركية.

بدورها، قالت معلقة الشؤون السياسية في "القناة 12" الإسرائيلية، موريا فلبرغ نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين إنّ الحرب لم تنته بعد لكن نتوقع أن يتغيّر شكلها الحالي، فالمرحلة الثانية ستركّز على المداهمات والنشاطات الجوية، أي أنّ "الجيش" الإسرائيلي سيعمل في "أيّ مكان تكون فيه معلومات حول نشاطات حماس".

وفي وقتٍ سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط كبير في "جيش" الاحتلال، بأنّ "الجيش" الإسرائيلي، "غير مُستعد" لاستمرار الحرب في قطاع غزّة.

سيناريو الشجاعية سيتكرر في رفح

من ناحيته، أشار معلق الشؤون السياسية في "القناة 12" الإسرائيلية، يارون ابراهام إلى أنّ العملية الإسرائيلي في حي الشجاعية في غزّة تجري للمرّة الثالثة، فحماس أعادت ترميم البنية التحتية والبنية المدنية والسلطوية، فهي (حماس) توزّع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية على المدنيين.

وأضاف ابراهام أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى حي الشجاعية للمرّة الثالثة بهدف تدمير مواقع لم يتمّ اكتشافها في المرّة الأولى ولا الثانية، متوقعاً أنّ يتكرر هذا السيناريو في رفح جنوبي قطاع غزّة.

المصدر"الميادين"