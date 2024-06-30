الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حاجزا عسكريا عند مفترق قرية جبارة، جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أوقفوا المركبات المارة، ودققوا في هويات ركابها.

وسبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال لمحيط ومداخل عدد من قرى وبلدات الكفريات جنوب طولكرم، وشملت: كفر جمال، وكفر صور، والراس، ومفنرق جبارة، وسط عمليات تفتيش في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات الشعراوية شمال المحافظة، وشملت: باقة الشرقية، وزيتا، وعتيل، والجاروشية، وضاحيتي شويكة واكتابا، وجابت شوارعها الرئيسة واعترضت حركة المركبات.