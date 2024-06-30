"إعدادنا مستمر".. القسام تبث مشاهد حديثة من تجهيز عبوات العمل الفدائي

وطن: بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من إعدادها عبوات العمل الفدائي المستخدمة ضد آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد قيام أحد عناصر القسام بتجهيز عشرات العبوات وطلائها باللون الأخضر، إضافة إلى وضع ملصق يحمل اسم العبوة وما يظهر بأنه مادة تعريفية بها، ثم وضع تلك العبوات في حقائب لنقلها إلى أماكن الاستخدام.

وأظهرت المشاهد قيام عناصر القسام بهذه العملية في غرفة كتب على ستائر سوداء غطت حوائطها عبارات منها "نصر من الله وفتح قريب" و"من يرنو فنائي يبحث عن سراب" و "طوفان الأقصى".

كما ظهرت شاشة أمام عناصر القسام خلال عملية الإعداد وهي تبث مشاهد حول عملية مخيم الشابورة التي نفذتها القسام وسط مدينة رفح جنوبي القطاع منذ نحو أسبوع، وهو ما يعني أن المشاهد حديثة.

ودأبت كتائب القسام في غزة على بث مشاهد لعملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال وكذلك مشاهد إعداد ورسائل موجهة للاحتلال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة