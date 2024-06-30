القوات المسلحة اليمنية تُزيح الستار عن "طوفان-المدمر"

وطن: أزاحت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، الستار عن زورق "طوفان المدمر" المسيّر، في كشفٍ هو الرابع لسلاح نوعي دخل معركة إسناد قطاع غزة خلال شهر حزيران/يونيو الجاري.

مواصفات الزورق:

- زورق حربي مسيّر محلي الصنع.

- له قدرة تدميرية عالية ويحمل رأساً حربياً يزن 1000 – 1500 كغم.

- مزوّد بتكنولوجيا متقدّمة، وله تحكّم يدويّ وتحكّم عن بعد.

- تبلغ سرعة "طوفان المدمر" 45 ميلاً بحرياً في الساعة، ويعمل في جميع الظروف البحرية.

استهداف سفينة بزورق "طوفان المدمر"

الإعلام الحربي اليمني عرض مشاهد لإحدى عمليات زورق "طوفان المدمر" باستهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر الأسبوع الماضي، وهي سفينة تابعة لإحدى الشركات التي خالفت قرار الحظر.

وقدّمت القوات المسلحة اليمنية النصح لطواقم السفن التابعة للشركات التي خالفت قرار الحظر بالتخلي عن تلك السفن التي قد تصبح هدفاً للقوات البحرية في أي وقت.

كما أكّدت القوات المسلحة أنّ عمليات قواتها البحرية ستستمر وتتصاعد ضد كل سفن الشركات المخالفة، ما دام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف.

وكانت القوات المسلحة قد كشفت، في وقتٍ سابق هذا الشهر، عن صاروخ "فلسطين" الباليستي، ثم عن زورق "طوفان 1" المسير، وبعدها عن صاروخ "حاطم 2" الباليستي فرط الصوتي.

يأتي ذلك في تطور لافت، إذ إنّ امتلاك صنعاء لمثل هذه القطع العسكرية التي تتميز بتقنيات متطورة ومتقدمة، يؤكد تعاظم قدراتها العسكرية بحراً وبراً.