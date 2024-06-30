شهيد وإصابات في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية بمدينة غزة

وطن: استُشهد مواطن وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن على الأقل، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.