حزب الله يستهدف للمرة الأولى ثكنة "راوية" في الجولان المحتل .. اصابة 9 جنود بينهم 3 بجروح خطيرة

رام الله - وطن: أعلن حزب الله استهدافه ثكنة "راوية" التي تبعد عن حدود لبنان قرابة 15 كلم، لأول مرة منذ السابع من اكتوبر.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري انه نفذ هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، مُستهدفا مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابه إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقع فيها ‏إصابات مؤكدة.‏

ويعد هذا الهجوم السادس لحزب الله منذ ساعات الصباح، حيث سبق وأن أعلن عن استهداف المشغل ‏العسكري التابع لِثكنة بيت هلل بصاروخ "فلق"، ما أدى الى إصابته بشكل مباشر وتدمير جزءٌ منه، وتحقيق اصابات مؤكدة فيه.

كما أعلن عن استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة ‏بيت هلل بصاروخ "فلق"، فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.‏

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 9 جنود من جيش الاحتلال، حالة 3 منهم خطيرة جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان.