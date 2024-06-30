حكومة الاحتلال تنوي اجراء تغييرات جوهرية على معبر رفح بين مصر وغزة

وطن: ذكرت القناة الـ12 العبرية، اليوم الاحد ان حكومة الاحتلال تنوي إجراء تغييرات جوهرية على معبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة.

وقالت القناة، إن حكومة الاحتلال تسعى إلى بناء معبر رفح في موقع جديد قرب معبر كرم أبو سالم حيث تلتقي الحدود.

وأضافت أنه سيتم في المعير إجراء الفحص بطريقة حديثة تسمح بالتحكم فيما يخرج وما يدخل إلى غزة.

وأكدت القناة أنه سيكون هناك دور مشترك لدولة الاحتلال ومصر والفلسطينيين والأمريكيين في إدارة معبر رفح الجديد.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال سيوسع المنطقة العازلة على طول 14 كم من محور فيلادلفيا لتدمير الأنفاق والحفاظ على إنجازاته برفح.