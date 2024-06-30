مستوطنون يمهدون لإقامة بؤرة استيطانية جنوب بيت لحم

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الأحد، خيمة على أراضي قرية أرطاس جنوب بيت لحم، في خطوة تمهد لإقامة بؤرة استيطانية.

وأفاد الباحث في شؤون الجدار والاستيطان حسن بريجية، بأن مستوطنا نصب خيمة ورفع علم دولة الاحتلال على أراضي منطقة "جبل أبو زيد" جنوب قرية أرطاس، في خطوة تهدف للإستيلاء على أراضي المواطنين وتمهد لإقامة بؤرة استيطانية.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة اعتداءاتهم المتكررة على جبل "أبو زيد"، وهدموا سلاسل حجرية، ورمموا كهوفا، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.