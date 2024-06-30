في قصف خلف اصابات على مخيم نور شمس .. الاحتلال يغتال القيادي في كتيبة طولكرم سعيد الجابر

رام الله - وطن: أغتالت قوات الاحتلال عصر اليوم الأحد القيادي في كتيبة طولكرم سعيد الجابر في قصف نفذته طائرة لجيش الاحتلال على مبنى في مخيم نور شمس.

وأغار طيران الاحتلال المُسيّر، ظهر اليوم الأحد، على منزل في حيّ المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم، ما أسفر عن استشهاد الجابر وأصابة آخرين بينهم أصابات حرجة.

وذكرت تقارير محلية أن طائرة الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ المنزل.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الجابر ونقل 5 أصابات بينها إصابتان بحالة خطيرة؛ جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم.

ويعد الجابر أحد قادة كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، وهو من أقدم المقاومين في المدينة، وكان قد نجا من عدة محاولات اغتيال على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن البيت المستهدف كان تحت المراقبة لمدة طويلة، وبحسب المعلومات المتوفرة مع الجيش كان في البيت 4 مقاتلين من مخيم نور شمس.