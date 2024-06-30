دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في الضفة واتحاد العاملين في وكالة الغوث يستنكران الإجراءات المتخذة بحق أحد عشر موظفا من العاملين في الوكالة

وطن: استنكرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في إقليم الضفة الغربية، واتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، الإجراءات المتخذة من قبل الوكالة إثر صدور قرارات مفوضها العام، التي تتضمن إجراءات بحق أحد عشر من قيادات لجان الاتحاد، على خلفية الإضراب المطلبي الذي نفذه العاملون العام الماضي، والتي تضمنت فصل أربعة من قيادات الاتحاد من الخدمة، إضافة إلى إجراءات عقابية أخرى بحق سبعة آخرين.

وأكد الاجتماع المشترك أن هذه الإجراءات غير المبررة تشكل سابقة خطيرة، وتأتي في سياق الحملة التي تشنها دولة الاحتلال – بإسناد من قوى دولية – وتهدف إلى تقويض المؤسسة وتفكيكها من الداخل، بعد سلسلة من الإجراءات التي كانت تستهدف وجودها ومحاولات نزع الشرعية القانونية عنها.

واستنكر الاجتماع قيام المفوض العام للوكالة الدولية باتخاذ هذا الإجراء التعسفي في محاولة استرضاء أعدائها ، بهذه الإجراءات التي من شأنها ان تنزع الأمن الوظيفي لدى ثلاثين ألف عامل وأسرهم في أقاليم عمل المؤسسة الدولية الخمسة، والذين يقومون على تقديم الخدمات الحياتية الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وفق الولاية التي أسندت لها ، بناء على القرار المنشئ رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ خاصة في قطاع غزة ، في ظرف التعرض لهذا العدوان الهمجي من دولة الاحتلال ، بدلا من أن ينبري للدفاع عن المؤسسة الدولية التي يتراسها وحمايتها. وذلك

‎‎‎‎‎وقد اتفق المجتمعون على ضرورة استنفار كل جهد وطني، شعبي او رسمي في وجه هذا الإجراء الذي يشكل حلقة أخرى في مشروع أكبر يهدف إلى تقويض الاونروا وإنهاء وجودها، بهدف الالتفاف على حق العودة الذي تمثل الأونروا الشاهد الحي عليه.

وفي ختام اللقاء، أقر المجتمعون على استنفار كل جهد وطني ، سواء على المستوى الشعبي او الرسمي ، من أجل الوقوف في وجه هذا الإجراء الذي يشكل حلقة في مشروع اكبر هو تقويض دور المؤسسة الدولية ، من خلال التشكيك في نزاهتها واتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق العاملين وأسرهم داعيا كل الطاقات القانونية الفردية ، والمؤسسات الوطنية والدولية إلى النهوض لإسناد حق العاملين في احتجاجاتهم المطلبية او في حقوقهم الوطنية، كما وثانيا بالجهد الوطني، دعا القيادة الوطنية الفلسطينية ودائرة اللاجئين في منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى التدخل لمواجهة هذه الإجراءات .