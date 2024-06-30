كليتا الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في العربية الامريكية تبحثان تعزيز التعاون مع شركتي عسل واورايل للتكنولوجيا

وطن: زار وفد من شركتي عسل للتكنولوجيا واورايل الجامعة العربية الامريكية والتقى بعميدي كليتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور حازم خنفر والدكتور محمد مرعي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والشركتين.

وتناقش المشاركون في اللقاء الية تنظيم الدورات التدريبية والورش العملية لاستهداف طلبة تخصصات هندسة الحاسوب في كلية الهندسة وعلم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات، وخاصة في موضوع هاردوير وهو نظام تصميم واختبار المكونات المادية.

واكد المشاركون في اللقاء على أهمية التعاون بين الجامعة والشركتين حيث تفتح افاق كثيرة لطلبة الكليتين بالإضافة الى فتح مجال العمل مع الشركتين.

تلا اللقاء تكريم 15 طالبا وطالبة من كليتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، التحقوا بعدة دورات تدريبية نظمتها شركة عسل للتكنولوجيا بالتعاون مع كليتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.