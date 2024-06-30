الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من بلدة بيت ريما

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت ثلاثة أطفال.

وأفادت مصادر صحفية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وأضافت المصار ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت كلا من: محمود حسني البرغوثي (16 عاما)، ومحمد ماهر البرغوثي (15 عاما)، وآرام غناء الريماوي (15 عاما)، وداهمت عددا من المنازل في البلدة، كما اعتلى الجنود أسطح عدد منها.