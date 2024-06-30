الأورومتوسطي: الاحتلال يرتكب مجازر واسعة بحي الشجاعية

وطن: أكد مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أن الفريق الميداني للمرصد تصله شهادات عن عشرات الشهداء الذين يعدمهم الاحتلال ميدانيًا أو يقصف أماكن لجوئهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وشدد عبده عبر منصة "إكس"، على أن دولة الاحتلال ترتكب مجازر واسعة في المناطق الشمالية من حي الشجاعية ومنطقة الجديدة.

وكان جيش الاحتلال جدد قصفه المكثّف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة يوم الخميس 27 يونيو، كما نشر إنذارات بإخلاء الحي، والبدء في عملية توغّل فيه، ما أدى إلى ارتقاء أعداد من الشهداء ودفع الآلاف للنزوح عنه تحت وطأة قصف واستهداف ممنهج للمدنيين العزل؛ في إطرار استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية الشريكة في هذه الجرائم.