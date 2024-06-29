طوفان الأقصى" في اليوم الـ 268.. المقاومة تواصل نصب "كمائن الموت" في رفح والشجاعية والاحتلال يعترف بقتلى وجرحى في عمليات المقاومة

وطن: : دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ268، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأوقعت المقاومة جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في الشجاعية ورفح، وأكدت كتائب القسام، تفجير مجاهديها عبوة مضادة للأفراد في قوة للاحتلال متوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في كمين أُعِدّ مسبّقا.

وأعلنت سرايا القدس، استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال من نوع "نمير"، بقذيفة "تاندوم"، في أرض قنديل في حي الشجاعية. وأكدت وقوع طاقم الآلية بين قتيل وجريح، واشتعال النيران فيها.

إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال أمس السبت، مقتل عقيد احتياط وجندي وإصابة آخرين بجروحٍ خطرة خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزّة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ268:

12:03| شبان يحرقون سيارة مستوطن قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.