جيش الاحتلال يقرّ بمقتل عقيد احتياط وجندي.. وإصابة 22 آخرين في قطاع غزّة

وطن: أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم السبت، مقتل رقيب وعقيد احتياط وإصابة جنديين آخرين بجروحٍ خطرة خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزّة.

وفي التفاصيل، قال موقع "واي نت" العبري نقلاً عن جيش الاحتلال تحت بند سمح بالنشر إنّ الرقيب يائير أفيتان، من مستوطنة "رعنانا"، وهو مقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين، والعقيد (احتياط) ياكير شموئيل تيتلبوم من مستوطنة "معاليه أدوميم"، قُتلا خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزّة.

وأبلغ المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنّ جندياً من "الكتيبة 13" في لواء "جولاني" وضابطاً من "كتيبة روتيم" في لواء "جفعاتي" أُصيبا بجروحٍ خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزّة، وجرى نقلهما للعلاج في المستشفى "بيلينسون".

كذلك، أعلن جيش الاحتلال إصابة 22 جندياً في جيش الاحتلال بجروحٍ مُتفاوتة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعترف بهم إلى 670 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 318 قتيلاً سقطوا خلال المعارك البرية داخل غزّة.

واليوم، أكّدت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ مجاهديها فجّروا عبوةً مُضادة للأفراد في قوّةٍ لجيش الاحتلال متوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في كمين أُعِدّ مسبّقاً، ما أوقع جنود القوّة بين قتيلٍ وجريح.

وأمس الجمعة، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل الرقيب إيال شاينز من كتيبة "931" في "لواء ناحال" خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.



المصدر: الميادين