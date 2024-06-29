بكمائن محكمة بالعبوات والقذائف.. المقاومة توقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في الشجاعية ورفح

وطن: أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفجير مجاهديها عبوة مضادة للأفراد في قوة للاحتلال متوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في كمين أُعِدّ مسبّقاً.

وقالت القسام إنّ الكمين أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح. ورصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي من أجل إجلائهم.

وبالتزامن، دكّت القسام قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية، بعدة رمايات من قذائف الهاون، من عيار 120 ملم، محققةً إصابات مباشرة في صفوفها، وهبط الطيران المروحي من أجل إجلاء القتلى والجرحى.



سرايا القدس تدمّر آلية "نمير" في الشجاعية

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال من نوع "نمير"، بقذيفة "تاندوم"، في أرض قنديل في حي الشجاعية.

وأكدت وقوع طاقم الآلية بين قتيل وجريح، واشتعال النيران فيها، الأمر الذي استدعى هبوط طائرة مروحية للاحتلال من أجل إجلاء القتلى والجرحى عن المكان.

ودمرت سرايا القدس آلية عسكرية لجيش الاحتلال عبر تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار، قرب مسجد الهداية، في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى قصفها، بوابل من قذائف الهاون، تمركزاً لقوات الاحتلال وآلياتها العسكرية، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي رفح، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، بقذيفة "آر بي جي" مضادة للدروع، ناقلة جند للاحتلال وسط حي الجنينة، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بصورة مباشرة.

واستهدفت قوات الشهيد عمر القاسم بصواريخ "107" قوات الاحتلال المتوغلة في محيط معبر رفح.

وأكدت مصادر محلية، اليوم السبت، أنّ المقاومة الفلسطينية تواصل نصب كمائن الموت ضد الاحتلال في أزقة حي الشجاعية، حيث تجري معركة كبيرة.

وبالتزامن مع عمليات المقاومة، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ مروحية عسكرية نقلت جنديين في جيش الاحتلال من حي الشجاعية إلى أحد المستشفيات، كما تحدّثت عن مروحية أخرى نقلت جندياً أصيب في المعارك إلى مستشفى "بيلينسون".



المصدر: الميادين