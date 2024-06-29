آلاف المستوطنين بدأوا هجرة عكسية إلى كندا

وطن: ذكر موقع "والاه" العبري، السبت، أنّ الآلاف من المستوطنين هاجروا إلى كندا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضح الموقع، في تقريره، أنّ كندا تمنح المستوطنين (الإسرائيليين) "تأشيرة إنسانية". وبحسب التقديرات، استغل آلاف المستوطنين الفرصة فعلاً، وغادروا إلى هناك.

ونقل الموقع عن ميشال هاريل، التي انتقلت إلى كندا قبل نحو 5 أعوام، وتدير موقعاً يساعد المستوطنين على الهجرة، قولها إنّ كندا "توفر حياة مريحة، ومجتمعاً تعددياً، ونظاماً صحياً عاماً، وتعليماً ممتازاً، وأفقاً اقتصادياً للأجيال المقبلة، إلى جانب الطبيعة الخلابة".

وأشار الموقع إلى وجود برنامج كندي خاص باستقبال المهاجرين المستوطنين، موضحاً أنّ البرنامج، الذي أُعلن بداية العام، تم تمديده في الأيام الماضية عاماً آخر، بحسب ما يرى البعض، بسبب التصعيد في الشمال.

وتم إطلاق مشروع يمنح المستوطنين تأشيرة عمل لمدة 3 أعوام في كندا، يمكن خلالها تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة، أو المواطنة الكاملة.

"الإسرائيليون (المستوطنون) بعيدون عن الانتماء الوطني"

ولدى سؤالها عن "الانتماء الوطني إلى إسرائيل"، ردّت هاريل بأنّ هناك "حالات منعزلة من ردود فعل أقل سروراً في الشبكات، لكن الجميع سعداء بالمشروع، وبمساعدة الإسرائيليين (المستوطنين) الذين يحتاجون إلى الراحة".

وذكر الموقع أنّ كندا كانت دوماً "وجهة مفضلة للهجرة لليهود من جميع أنحاء العالم"، وأنّ اليهود يتمتعون في كندا بحياة مريحة وهادئة، وخالية من مظاهر معاداة السامية.

وبحسب التقديرات لآخر إحصاء في 2021، يعيش في كندا نحو 400 ألف مستوطن (إسرائيلي)، معظمهم في تورونتو، يُضاف نحو 2000-3000 مستوطن (إسرائيلي) إليهم سنوياً، لكن من المحتمل أن يكون عددهم زاد بصورة ملحوظة منذ بداية الحرب.

ومنذ بداية الحرب، تحدّث الإعلام العبري عن عدد كبير من المستوطنين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكشَفَ ازدياداً كبيراً في "الهجرة" العكسية اليهودية.



المصدر: الميادين