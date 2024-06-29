الإعلام العبري: أزمة ثقة بين الجيش والشرطة الاحتلال بقيادة بن غفير

وطن: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أزمة ثقة بدأت تظهر بين جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية من جهة والشرطة بقيادة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من جهة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمها) أن العام الأخير شهد انخفاضا في اعتقالات اليهود المشتبهين بالإرهاب في الضفة الغربية، مؤكدة أن شرطة الاحتلال بالضفة ترفض في كثير من الأحيان التحقيق في أحداث أدت إلى استشهاد مواطنين فلسطينيين.

ويشن المستوطنون الذين يرتدون أحيانا زي الجيش، اعتداءات ضد مواطنين، ويحرقون مزارعهم ومنازلهم وسياراتهم ويسرقون مواشيهم، ويجري ذلك على مرأى ومسمع الجنود في مرات عديدة.



وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال غضت النظر في حوادث مختلفة عن تجاوزات المستوطنين المتطرفين بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

من جهته، حذر قائد المنطقة الوسطى يهوذا فوكس في شرطة الاحتلال من ازدياد جرائم المستوطنين في الضفة.

وبحسب الصحيفة، فقد طور مكتب بن غفير أساليب مختلفة للالتفاف على قيادة الشرطة، من خلال التواصل بشكل مباشر مع ضباط وعناصر الشرطة.



مخاوف أمنية

ورغم مشاركة قوات من الجيش في الكثير من هجمات المستوطنين بالضفة، فإن قيادات في الجيش وأجهزة مخابرات الاحتلال تخشى أن يتسبب ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين في تفجير الأوضاع وقيام انتفاضة فلسطينية بالضفة.



ويقيم بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف في مستوطنة للاحتلال بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ويقود مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطة لطرد الفلسطينيين من الضفة وضمها بشكل رسمي لأراضي ال48 المحتلة (فلسطين المحتلة).

ويواصل بن غفير تسليح المستوطنين في الضفة الغربية، بذريعة الدفاع عن النفس من هجمات مماثلة لما حصل في السابع من أكتوبر.

وبالتزامن مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسّع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 221 اعتداء خلال مايو/أيار الماضي.

وفق المنظمة، "تراوحت الاعتداءات ما بين مشاركة وحماية جيش الاحتلال للمستوطنين في اقتحاماتهم للمدن والتجمعات البدوية، وما بين اقتحام القرى والاعتداء على ممتلكات المواطنين وخط شعارات عنصرية".

وبوتيرة يومية، يقتحم جيش الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة -بما فيها القدس المحتلة- لاعتقال من يسميهم "مطلوبين"، وعادة ما يعتدي على المواطنين ويدمر ممتلكات عامة وخاصة.

قد خلفت اعتداءات في الضفة 553 شهيدا -بينهم 133 طفلا- ونحو 5300 جريح، إضافة إلى 9 آلاف و430 معتقلا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

المصدر: الجزيرة + وكالات + "يديعوت أحرونوت"