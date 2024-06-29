المقاومة تضرب مقر قيادة "فرقة غزة" للاحتلال وتقصف قوات متوغلة شرق رفح

وطن: نشرت كتائب شهداء الأقصى في غزة، اليوم السبت مشاهد من قصف جنودها لقوات الاحتلال في محور شرق رفح جنوبي قطاع غزة، برشقة صاروخية.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصتها على تليغرام "مشاهد من استهداف القوات المتوغلة في محور شرق رفح محيط مسجد عائشة برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل".



وفي بيان آخر، قالت الكتائب "قصفنا تحشدات قوات الاحتلال في محور وسط رفح محيط مول العرب برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل ".

ويطلق صاروخ 107 عبر رشقات متتالية باستخدام منصات تحتوي الواحدة منها على 6 أو 12 صاروخا.



قصف مقر قيادة

من جانبها، نشرت كتائب المجاهدين، عبر قناتها على تليغرام، مشاهد من قصف مقاتليها لمقر قيادة فرقة غزة في مستوطنة "ريعيم" برشقة صاروخية.

وكانت الكتائب قد أعلنت أمس عن اشتباك مقاتليها المباشر "مع قوات الاحتلال بالأسلحة المناسبة محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو في محور تقدم حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وقالت في بيان آخر "تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة مضادة للدروع في دبابة للاحتلال وإصابتها مع طاقمها بشكل مباشر في محور تقدم الشجاعية شرقي غزة".

المصدر: الجزبرة مباشر