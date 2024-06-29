حزب الله يستهدف دبابة ‏"ميركافا" وآلية "نميرا" في موقع رويسات علم الاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم السبت، استهداف مجاهديها دبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا" في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ‏الموجهة، وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما.‏

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، وإصابتها بصورة مباشرة.

وأكدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وأفاد مصادر محلية في جنوب لبنان، باستهداف الاحتلال بلدة حولا بغارة جوية تابعة للاحتلال، وبلدة كفركلا بالقصف المدفعي، كما استهدف قصف للاحتلال أطراف بلدة كفرشوبا.

وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت، أمس الجمعة، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط "مثلث الطيحات"، بالأسلحة الصاروخية، و‏الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع "بركة ريشا"، بالأسلحة الملائمة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وتواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع الاحتلال وآلياته وتموضعات جنوده، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن جبهة الإسناد اللبنانية للمقاومة في غزة،وتسببت هذه العمليات في إخلاء شمال فلسطين المحتلة من المستوطنين في وقت مبكر، مشكّلةً ضغطاً كبيراً على الاحتلال.



المصدر: الميادين