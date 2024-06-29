رسالة من الضفة الغربية: "نحن مقبلون على أيام رهيبة"

كتب: نيكولاس كريستوف

كانت قرية قصرة في الضفة الغربية مشتعلة عندما وصلت. وتصاعدت سحب من الدخان الأسود من حقل أشعل فيه مستوطنون إسرائيليون هائجون النار، بينما أضرموا النار أيضا في منازل ومركبات فلسطينية، وفقا لسكان قصرة.

وقال عبد المجيد حسن، وهو مزارع من "ملح الأرض" في السبعينيات من عمره: "في أي لحظة، نتوقع أن يهاجم المستوطنون". وأراني الأرض السوداء التي احترقت بفعل إضرام النار في سيارته، وهي الأحدث من بين أربع سيارات تابعة لعائلته قال إن المستوطنين دمرواها، وأحرقوها.

قُتل "استشهد" ستة من سكان هذه القرية في مثل هذه الهجمات منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما ردت الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس من غزة بفرض حكم أكثر صرامة في الضفة الغربية – المزيد من نقاط التفتيش، والمزيد من الغارات، والمزيد من المستوطنات – ومن خلال توفير الأسلحة. المستوطنون يطلقون العنان لمهاجمة المزارعين الفلسطينيين. والنتيجة هي اليأس والغضب الذي توقع كل فلسطيني تحدثت إليه أن يؤدي إلى انتفاضة دموية.

التقيت بحسن هنا في عام 2015، في إحدى رحلاتي العديدة إلى "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية على مر السنين. وعلى الرغم من تعرضه لهجمات متكررة من قبل المستوطنين الذين يطمعون في أرضه، فقد اعتقد حينها أنه يستطيع التمسك بمزرعة عائلته.

الآن هو ليس متأكدا من ذلك. وتطالب زوجته بترك منزلها خوفا من قيام المستوطنين بإلقاء قنابل حارقة عليه. وبعد أن حطم المستوطنون جميع نوافذ منزلهم، قامت الأسرة بتركيب حواجز فولاذية ثقيلة ومصاريع للنوافذ، لكن هذا الشهر ما زال المستوطنون يحاولون اقتحام المنزل أثناء زيارة حفيدته. لذا فهو الآن يطلب من أحفاده عدم الزيارة، ويقف هو أو ابنه للحراسة طوال الليل، كل ليلة.

قال حسن إنه قبل أيام قليلة من زيارتي، أشعل المستوطنون النار في حظيرته وأغنامه بداخلها. ركض حسن وأطفأ النار بينما كان المستوطنون يرشقون الحجارة. وقال: "كانت الصخور تتساقط على رأسي مثل المطر". وأكد آخرون في القرية روايته.

هذه هي حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم.

هناك أماكن في العالم تعاني من القمع والقتل بشكل أسوأ بكثير، بما في ذلك الدول العربية مثل السودان وسوريا واليمن التي تجذب اهتمامًا أو احتجاجًا أقل. لكن "عنف المستوطنين الإسرائيليين المدعوم من الدولة"، كما تصفه منظمة العفو الدولية، يتم فرضه من خلال الأسلحة الأمريكية المقدمة "لإسرائيل". عندما يقوم المستوطنون المسلحون بترويع الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم - كما حدث لـ 18 مجتمعًا منذ أكتوبر - فإنهم يحملون أحيانًا بنادق أمريكية من طراز M16. وفي بعض الأحيان ترافقهم القوات الإسرائيلية.

ومع احتمال قيام "إسرائيل" بإنهاء المرحلة الأكثر كثافة من حربها في غزة، فيتعين علينا أن نولي قدراً أكبر من الاهتمام لتفاقم الأزمة في الضفة الغربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 536 فلسطينيا، من بينهم 130 طفلا، في الضفة الغربية قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الأشهر الثمانية الماضية. وخلال الفترة نفسها، قُتل هنا سبعة جنود إسرائيليين وخمسة مستوطنين على يد الفلسطينيين.

إحدى طرق التفكير في الأمر هي أن ما معدله 60 فلسطينيًا يُقتلون كل شهر في الضفة الغربية منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، في منطقة تنعم بالسلام اسميًا - أي ستة أضعاف وتيرة مقتل الجنود الأمريكيين في المتوسط خلال الحرب في أفغانستان. .

يمكن أن يصبح الأمر أسوأ بكثير. وحذر حسن من أن الضفة الغربية تغلي بالكثير من الإحباط وأن “انفجارا كبيرا قادم”. وتوقع آخرون أن هذا لن يكون تمردًا منظمًا، بل هو أكثر من انتفاضة عفوية، ربما يتضخمها الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية.

وقال لي معمر عرابي، مدير شبكة وطن الإعلامية: "هناك حرب في غزة، لكن الحرب الكبرى ستكون هنا في الضفة الغربية". وتضم الضفة الغربية، بما في ذلك "القدس الشرقية"، ثلاثة ملايين فلسطيني و720 ألف مستوطن يهودي.

تاريخياً، كان لدى الفلسطينيين عدد قليل من الأسلحة النارية، لكن هذا الوضع بدأ يتغير. ويتم تهريب الأسلحة العسكرية إلى الضفة الغربية، ومعظمها على ما يبدو من "إسرائيل"، ويتم بيعها في السوق السوداء.

قال لي شاب فلسطيني: "يعتقد الناس أن الطريق الوحيد المتبقي هو المقاومة المسلحة".

المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية يمضون قدما. عندما اجتاح المستوطنون قرية برقة الزراعية في الضفة الغربية في الصيف الماضي وقتلوا بالرصاص رجلاً يبلغ من العمر 19 عامًا، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية ما حدث بأنه “هجوم إرهابي قام به مستوطنون إسرائيليون متطرفون”. لكن وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن جفير، اقترح أن القاتل “يجب أن يحصل على وسام الشرف”.

الفلسطينيون الأكبر سناً مثل حسن في الغالب لا يريدون المواجهة. سألته ماذا يفعل عندما يقوم المستوطنون بين الحين والآخر بقطع الأشجار في بستان الزيتون الخاص به، فابتسم بحزن.

قال: "أنا أعيد الزرع".

وقال: "أبذل قصارى جهدي لتهدئة هذا الجيل الجديد". "لكنني أخشى أنهم في يوم من الأيام لن يستمعوا إلي".

مرارًا وتكرارًا، واجهت تلك الديناميكية. يدعو عبد الحكيم وادي، 53 عاما، إلى الصبر حتى بعد مقتل "استشهاد" شقيقه، الكيميائي، وابن أخيه، المحامي، بالرصاص أثناء تشييع جنازة أربعة آخرين من سكان قصرة قتلوا "استشهدوا" في اليوم السابق. قال لي وادي: "كنا نمنع الشباب من فعل أي شيء". لكن ابنه عمر البالغ من العمر 18 عامًا يعتقد أن والده مخدوع.

قال لي عمر: “لقد فقدت الأمل”. وقال إن الشيء الوحيد الذي يفهمه الإسرائيليون هو القوة. قال لي والده: “لم تعد لدينا هذه المحادثات، لأنه يقول: جيلك دمر حياتنا”.

هاني عودة، 70 عاماً، رئيس بلدية قصرة، يؤمن بالسلام. قال لي: “من المستحيل بالنسبة لهم التخلص من جميع الفلسطينيين، ومن المستحيل بالنسبة لنا التخلص من جميع الإسرائيليين”. "الحل الوحيد هو أن نعيش جنبًا إلى جنب."

ولكن يبدو أن الأمل قد اختفى منه. أراد أن يريني بساتينه، فأخذني إلى طريق وأشار إلى أرضه التي لم يعد يستطيع أن يطأها.

وأضاف: "إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من هنا، فقد يتم إطلاق النار علينا أو اعتقالنا". ثم أخذني إلى قاعة مجتمعية، التي بنيت بأموال المساعدات الألمانية ولكنها الآن محترقة وغير صالحة للاستخدام. وقال عودة إن نحو 200 مستوطن أشعلوا النار فيها هذا الربيع، كما أحرقوا ستة منازل وحافلة. والآن، حذر قائلاً: "إننا مقبلون على أيام رهيبة مع الكثير من إراقة الدماء".

لا أعرف كيفية تقييم المخاطر. أرى غضبًا وإحباطًا عميقين بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكنني أرى أيضًا خوفًا كبيرًا واعترافًا بأن الانتفاضة يمكن أن تكون انتحارية. على مدى العقود الماضية، كنت أسمع في كثير من الأحيان تنبؤات بحدوث اضطرابات لا تحدث أبدا، في حين اندلعت ثورات أخرى، مثل ميدان السلام السماوي أو حركات الربيع العربي، دون سابق إنذار.

الأمر الواضح هو التدهور في الحرية والرفاهية في الضفة الغربية منذ هجوم حماس على "إسرائيل" في 7 أكتوبر/تشرين الأول. يبدو هذا القمع المتصاعد انتهازيًا جزئيًا - الاستيلاء على الأراضي - ولكنه يتشكل أيضًا من خلال التصميم على أن "إسرائيل" لن تكون أبدًا عرضة للمذابح مرة أخرى.

فالإسرائيليين لديهم أسباب مشروعة للخوف، والفلسطينيون يرشقون المستوطنين بالحجارة ويقتلونهم أو يصيبونهم من حين لآخر. وفي حين أن أقل من مستوطن واحد قُتل في المتوسط شهريًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن المستوطنين لديهم أسلحة وجدران عالية وجنود يحمونهم. وتشير استطلاعات الرأي إلى تزايد الدعم لحماس في الضفة الغربية، ويخلص العديد من الإسرائيليين إلى أن بقاءهم يعتمد على سحق الفلسطينيين، وليس الثقة بهم.

يبلغ عدد سكان قرية قصرة حوالي 5000 نسمة، في حين يبلغ عدد سكان مستوطنة "مجداليم" اليهودية القريبة حوالي 600 نسمة. وقد أخبرني أحد سكان قصرة الغاضبين أن الأمر قد يتطلب ألفي مهاجم فلسطيني، ولكن من المحتمل أن يتمكنوا من اجتياح "مجداليم" إذا وصل الأمر إلى هذا الحد. لذا، من حق مستوطني "مجداليم" أن يشعروا بالتوتر، ولكن من الصحيح أيضًا أن المستوطنين يستحقون الكراهية الموجهة إليهم.

لم يستجب المستوطنون في "مجداليم" لطلباتي للتعليق، لكن شموئيل جنغر، الذي يعمل مع منظمة تدعم المستوطنات، قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن سكان قصرة هم الذين هاجموا "مجداليم"، وليس العكس.

“بعد كل ما شهدناه في 7 أكتوبر، هل ما زلت تعتقد أنه لا ينبغي للإسرائيليين أن يفعلوا كل ما في وسعهم لحماية منازلهم؟” - سأل جونجر.

ويعكس هذا الموقف التماثل المأساوي الذي يعيشه الشرق الأوسط اليوم. يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون إلى حد كبير على نقطة واحدة فقط: الطرف الآخر غير جدير بالثقة، وغير إنساني، وغير شرعي، ومتطرف.

العنصر الأخير في هذا التناظر هو أن كلًا منهما ينكر وجود أي تناظر على الإطلاق.

*

ويتفاقم الغضب بشأن سرقة الأراضي وعنف المستوطنين بسبب الأزمة الاقتصادية المتنامية. ويقدر البنك الدولي أن حوالي 300 ألف شخص في الضفة الغربية فقدوا وظائفهم منذ 7 أكتوبر.

وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية في شهر مايو/أيار عندما بدأ الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بحجب عائدات الضرائب الفلسطينية عن السلطة الفلسطينية. وإلى جانب الإجراءات المالية العقابية الأخرى التي اتخذتها "إسرائيل"، هناك مخاوف متزايدة من أن السلطة الفلسطينية ستفعل ذلك. يمكن أن ينهار – لكن سموتريتش غير قلق.

وبحسب ما ورد قال: “إذا تسبب هذا في انهيار السلطة الفلسطينية، فلتنهار”.

وفي المقابل، تشعر إدارة بايدن بالقلق. وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إذا رأيت السلطة الفلسطينية تنهار وانتشار عدم الاستقرار في جميع أنحاء الضفة الغربية، فهذه ليست مشكلة للفلسطينيين فقط". وأضاف: "إنه أيضًا تهديد أمني كبير لدولة إسرائيل".

كانت هناك تقارير يوم الجمعة تفيد بأن سموتريش وافق مبدئيًا على الإفراج عن بعض الأموال إلى السلطة الفلسطينية. مقابل تعزيز المستوطنات الإسرائيلية. لكن لم يكن هناك إعلان رسمي.

إذا كان السلطة الفلسطينية. وفي حالة انهيارها، لن تكون قواتها الأمنية موجودة لجمع المعلومات الاستخبارية حول التهديدات ومنع الهجمات، وليس من الواضح ما الذي سيحدث لأسلحتها.

ودعا الرئيس بايدن وزعماء مجموعة الدول السبع الأخرى هذا الشهر "إسرائيل" إلى الإفراج عن أموال الضرائب. وقال الزعماء في بيانهم إن “الأعمال التي تضعف السلطة الفلسطينية يجب أن تتوقف”.

يعتقد الفلسطينيون أن اليمين الإسرائيلي يرغب في إثارة انفجار العنف واستخدامه كذريعة للتطهير العرقي.

ومن جهتي، أعتقد أن التفسير الأكثر بساطة هو الأكثر ترجيحاً: تتصرف إسرائيل مرة أخرى على نحو قصير النظر، ضد مصالحها الأمنية. وبإعادة صياغة ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أبا إيبان عن الفلسطينيين، فإن اليمين الإسرائيلي لا يفوت أي فرصة لتفويت الفرصة.

إن السياسة الرامية إلى معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معقدة للغاية، مع وجود مجال غير محدود للفروق الدقيقة. لقد ركزت هنا على البعد الأمني، لأنني أعتقد أن من المصلحة الأميركية والإسرائيلية إنشاء دولة فلسطينية. ولكن لا بد من قول شيء آخر: الاستيلاء على أراضي الآخرين واحتلالها أمر خاطئ. وهذا ليس خطأ بطريقة معقدة ومتوازنة بدقة؛ إنه ببساطة خطأ واضح.

وقد تحدثت إدارة بايدن ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرضت عقوبات مالية على بعض المستوطنين العنيفين، وأوقفت تسليم الآلاف من بنادق M16 خوفًا من تسليمها إلى المستوطنين. وهذه الخطوات مفيدة ولكنها غير كافية. ولم يرد بايدن بقوة حتى عندما أعلنت "إسرائيل" في مارس/آذار عن واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993.

وأخشى أن رفض بايدن الوقوف بشكل أكثر حزما في وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي -سواء فيما يتعلق بغزة أو بالضفة الغربية- يؤدي إلى مزيد من التطرف ويزيد من خطر حدوث كارثة.

إن المسؤولين الإسرائيليين على حق في شعورهم باليأس إزاء الافتقار إلى قيادة فلسطينية ذات مصداقية، ولكن هناك خطوة يمكنهم اتخاذها لمعالجة ذلك. يمكن لإسرائيل إطلاق سراح مروان البرغوثي، الزعيم الفلسطيني الأكثر شعبية، من السجن. وأمضى البرغوثي أكثر من عقدين في السجن بتهمة قتل إسرائيليين، وتعتبره إسرائيل "إرهابيا". لكنه يفضل حل الدولتين ويتمتع بالشرعية الكافية التي تمكنه من التوصل إلى اتفاق سلام. ونتيجة لذلك، فإن بعض المعلقين الإسرائيليين الجادين يفضلون إطلاق سراحه.

وكتب ألون ليل، المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "إنه الشخص الوحيد الذي يستطيع أن ينتشلنا من المستنقع الذي نعيش فيه".

ينبغي على الولايات المتحدة أن تضغط من أجل إطلاق سراح البرغوثي وأن تضغط أيضاً على "إسرائيل" بقوة أكبر لقمع المستوطنات غير القانونية وبلطجة المستوطنين. ولنفس السبب الذي يجعلنا نعارض "الإرهاب" الفلسطيني، يجب علينا أن نقف ضد الإرهاب الإسرائيلي.

أعتقد أن منتقدي "إسرائيل" يفرطون في استخدام مصطلح "الفصل العنصري"، لأن المواطنين العرب والدروز في "إسرائيل" جلسوا في الكنيست، وشغلوا مناصب وزارية، وفي عام 2007، عملوا لفترة وجيزة كرئيس بالنيابة. لكن الضفة الغربية؟ نعم هذا هو الفصل العنصري.

تقول منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: "إن المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن بأكملها منظمة بموجب مبدأ واحد: تعزيز وترسيخ سيادة مجموعة واحدة - اليهود - على مجموعة أخرى - الفلسطينيين".

الاحتلال سام للإسرائيليين كما هو سام للفلسطينيين. وقال عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت، للصحفية كريستيان أمانبور: "إننا نفقد هويتنا كشعب، وكيهود، وكبشر".

ينبغي على الأميركيين أن يدعون "إسرائيل" إلى منح الفلسطينيين في الضفة الغربية نفس الحقوق - بما في ذلك حقوق التصويت - التي تمنحها للمستوطنين في الضفة الغربية. وهذه طريقة لتذكير "إسرائيل" بأنها لا تستطيع ببساطة احتلال الأراضي عقدًا بعد عقد.

والولايات المتحدة موجودة بالفعل في خضم الصراع في الضفة الغربية. يتحدث العديد من المستوطنين لهجات أمريكية ويحصلون على الدعم المالي من الجهات المانحة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يتحدث بعض الفلسطينيين في الضفة الغربية على الجانب الآخر من السياج لهجات أمريكية أيضًا.

"أنا مواطن أمريكي، لكن إذا هاجموني هنا، فماذا يمكنني أن أفعل؟" قال صايل كنعان، وهو مهندس عاش في نيوجيرسي لمدة اثنتي عشرة سنة وهو الآن رئيس بلدية برقة. "يستطيعون أن يكسروا بوابتي؛ يمكنهم قتلي."

وضع كنعان جداراً عالياً حول منزله لحمايته من المستوطنين (تماماً كما أقام المستوطنون جدراناً عالية حول منازلهم لحمايتهم من الفلسطينيين)، لكنه يقول إنه لا يزال يخشى على نفسه وعلى ابنه، وهو طبيب أميركي أيضاً. مواطن. وأضاف أن المستوطنين أحرقوا مؤخرا بستان زيتون يملكه كنعان، ودمروا في وقت سابق اثنتين من مركباته.

"أنا أحب أمريكا باعتبارها أرض الفرص، ولكن سياستها الخارجية؟!.. لدي الكثير من الأسئلة حولها".

المصدر: The New York Times