إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة جنوب نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع المواطنين، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مساحات من الأراضي الزراعية احترقت جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام بين المنازل والأراضي الزراعية.