حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" التابع للاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، استهدافها التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، وإصابتها بصورة مباشرة.

وأكدت أنّ العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

هذا وأفادت مصادر في جنوب لبنان، باستهداف الاحتلال بلدة حولا بغارة جوية إسرائيلية، وبلدة كفركلا بالقصف المدفعي.

وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت، أمس الجمعة، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط "مثلث الطيحات"، بالأسلحة الصاروخية، و‏الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع "بركة ريشا"، بالأسلحة الملائمة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وتواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع الاحتلال وآلياته وتموضعات جنوده، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن جبهة الإسناد اللبنانية للمقاومة في غزة، وتسببت هذه العمليات في إخلاء شمال فلسطين المحتلة من المستوطنين في وقت مبكر، مشكّلةً ضغطاً كبيراً على الاحتلال.

وفي هذا السياق، رأى رئيس مستوطنة "المطلة"، شمالي فلسطين المحتلة، ديفيد أزولاي، أن الوضع اليوم، بعد 9 أشهر من الحرب، "أسوأ كثيراً" مما كان عليه يوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية "قررت التخلي عن الجليل".

وأفاد أزولاي، خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ 40% من منازل المستوطنين تضررت، كما أشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية إلى أن أكثر من 200 منزل دُمِّرت في المستوطنة، وبقي عدد قليل من السكان فيها.

المصدر: "الميادين"