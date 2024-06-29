شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة شمال القطاع

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على منزل في حي المنارة شمال مدينة غزة.

وأشار شهود عيان إلى أن مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال في منطقة الزرقاء شمال مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37834 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86858 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.