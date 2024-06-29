أهالي كفر عقب بالقدس ينظمون وقفة احتجاحية على تخفيض الاحتلال المياه المخصصة لهم

وطن: نظّم أهالي بلدة كفر عقب في مدينة القدس المحتلة، يوم السبت، وقفة احتجاجية على تخفيض بلدية الاحتلال حصة المياه المخصصة لهم.

يذكر أن بلدية الاحتلال خفضت مؤخرًا حصص المياه المخصصة لبلدة كفر عقب، الأمر الذي أثر على مناحي الحياة كافة، وفق الأهالي.

واعتبر أهالي كفر عقب خطوة بلدية الاحتلال تخفيض حصتهم من المياه إمعانا في ظلم المقدسيين والتضييق عليهم لدفعهم للهجرة من المدينة.

وقال آخرون إن قرار الاحتلال جائرٌ وإن الأهالي مستمرون في احتجاجاتهم حتى إعادة حصص المياه كاملة.