المقاومة تواصل نصب "كمائن الموت" ضد الاحتلال في الشجاعية ورفح

وطن: تواصل المقاومة خوضها المعارك وتنفيذها الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند محاور القتال كافة في قطاع غزة، وقد تركز القتال في اليوم 267 من معركة "طوفان الأقصى" في مدينة غزة، ولا سيما في حي الشجاعية.

وأكدت مصادر محلية، اليوم السبت، أنّ المقاومة تواصل نصب كمائن الموت ضد الاحتلال في أزقة حي الشجاعية حيث تجري معركة كبيرة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها مركز قيادة الاحتلال لعمليات التوغل في الشجاعية، وتجمعاً لآليات وجنود الاحتلال المتواجدة هناك، وذلك بقذائف "الهاون" النظامي.

كتائب شهداء الأقصى، أكدت بدورها استهداف تحشدات قوات الاحتلال في محور وسط رفح، برشقة صاروخية وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل .

ونشرت مشاهد توثق استهدافها القوات الإسرائيلية في محور شرقي رفح، برشقة صاروخية من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، دكّها مقر قيادة الاحتلال لفرقة غزة في "ريعيم "، وذلك برشقة صاروخية، موثقة ذلك في مقاطع مصورة.

إصابات إسرائيلية

وبالتزامن مع عمليات المقاومة، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ مروحية عسكرية نقلت جنديين إسرائيليين من حي الشجاعية إلى أحد المستشفيات، كما تحدّثت عن مروحية أخرى نقلت جندياً أصيب في المعارك إلى مستشفى "بيلينسون".

وأمس، خاضت المقاومة معارك ضارية ونفذت العمليات ضد قوات الاحتلال في الشجاعية، إذ أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خوضها اشتباكات من المسافة صفر مع قوات الاحتلال، مؤكّدةً إيقاع قتلى وجرحى في صفوفها، وهبوط الطيران المروحي من أجل إجلائهم.

وأضافت أنها دكّت تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في شارع بغداد، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".

بدورها، أكدت سرايا القدس الإجهاز على قوة للاحتلال، تمّ استدراجها إلى فوهة نفق داخل مبنى في الحي بعد تفخيخه بصاروخ طائرة "أف 16"، سبق أن أطلقه الاحتلال على الفلسطينيين، ولم ينفجر، مشيرةً إلى أنّ مهندسيها عملوا على إعادة استخدامه وتفعيله وتفجيره بالقوة.

وقالت السرايا إنّها استهدفت بقذائف "الهاون" والقذائف المضادة للدروع تجمّعاً لآليات الاحتلال في حي الشجاعية.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع قوات الاحتلال في الحي نفسه.

وأعلنت كتائب المجاهدين تفجير عبوة مضادة للدروع في دبابة للاحتلال وإصابتها مع طاقمها، بصورة مباشرة في محور صد التقدم في الشجاعية.

من جهتها، أكدت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهداف قوات الاحتلال غربي مقبرة التوانسة، بقذائف "الهاون" وصواريخ قصيرة المدى.

واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية عقب ذلك بسقوط 4 قتلى في صفوف "الجيش" الإسرائيلي في الشجاعية.