أربعة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة

وطن: استُشهد أربعة مواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم البيريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيي الأقصى والعودة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37834 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86858 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.