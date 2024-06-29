نصر الله: إنجازات المقاومة وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير

وطن: أكَّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنَّ ما تسطره جبهات المقاومة في غزة ولبنان واليمن والعراق من انجازات وانتصارات وضعت "أمتنا على طريق الانتصار الكبير والنهائي والذي يعني تحرير فلسطين من الاحتلال وتحرير منطقتنا كلها من الهيمنة والتسلط الأميركي".

وفي رسالته إلى "المؤتمر الدولي لشهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة" في مدينة مشهد والتي تلاها ممثل حزب الله في إيران عبد الله صفي الدين، شدد نصر الله على أهمية مواصلة العمل والجهاد لتحقيق النصر النهائي، الذي يحتاج إلى "مزيد من الوقت وأن نكون واثقين جداً وعلى يقين بوعد الله تعالى للمؤمنين الصادقين".

وأضاف أن هذا الانتصار يحتاج أيضاً إلى "وحدتنا وتكاملنا ولا يجوز لأحد بعد هذه التضحيات أن يتردد أو أن يضعف أو يتوقف".

وختاماً أشاد نصر الله بشعوب جبهات المقاومة وساحاتها قائلاً "يا أكرم الناس ويا أشرف الناس"، داعياً إياهم إلى إدراك حجم الانجازات والانتصارات التي تحققت وتراكمت على مدى عشرات السنين وخصوصاً "منذ انتصار الثورة الاسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني".