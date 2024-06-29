"البنتاغون" يدرس استخدام وسيلة جديدة لنقل المساعدات إلى غزة

وطن: قالت شبكة NBC الأميركية، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تدرس استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى قطاع غزة بدلاً من الرصيف العائم.

وبحسب NBC فقد عُقد الأربعاء الماضي اجتماع مع مسؤولين في دولة الاحتلال وأمميين لبحث ذلك.

وكان "البنتاغون"، قد أعلن أمس الجمعة، تفكيك الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة، وسط توقعات بارتفاع موج البحر وسوء الطقس.

وأفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، في مؤتمر صحافي، بأن "القيادة المركزية الأميركية قامت بتفكيك الرصيف العائم من موقعه الراسي في غزة، وستعيده إلى ميناء أسدود بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوقع خلال نهاية عطلة الأسبوع".

وفي 8 آذار/ مارس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي "جو بايدن"، قرار إنشاء رصيف بحري مؤقت بزعم أنه سيستخدم لتوصيل الغذاء والمساعدات للفلسطينيين، في ظل القيود "الإسرائيلية" المشددة على وصول المساعدات من المعابر البرية.

وفي 17 أيار/ مايو الماضي، بدأ العمل بالرصيف العائم، لكنه بعد أسبوع تقريبا، تعرّض لأضرار بسبب الأمواج، ما استدعى تفكيكه ونقله إلى أسدود بغرض إصلاحه.

وفي 7 حزيران/ يونيو الجاري، قالت القيادة الأميركية المركزية (سنتكوم) إنها أصلحت هيكل رصيف غزة العائم وأعادت ربطه بشاطئ القطاع.