تكنولوجيا هندسة المركبات الحديثة....برنامج بكالوريوس جديد في جامعة بيرزيت

وطن: حصلت كلية الهندسة والتكنولوجيا/ دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس في جامعة بيرزيت على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج بكالوريوس تكنولوجيا هندسة المركبات الحديثة، وهو الأول من نوعه في فلسطين، وسيبدأ التدريس به في مطلع العام الأكاديمي القادم 2024-2025.

ويتكون البرنامج من 157 ساعة معتمدة تتنوع ما بين مساقات إجبارية واختيارية وتدريبية، وينبثق هذا البرنامج من برنامج الهندسة الميكانيكية وهندسة الميكاترونكس ويتقاطع بشكل كبير مع برنامج الهندسة الكهربائية وبرنامج هندسة أنظمة الحاسوب حيث يتقاطع مع هذه البرامج في عدة مساقات مشتركة، كما يبنى هذا البرنامج على المساقات الأساسية اللازمة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الانجليزية وغيرها مما يطرح في برامج الجامعة المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى تهيئة مهندسين ومهندسات محترفين ذوي كفاءة مهنية عالية ويتمتعون بأخلاقيات المهنة والتدريب والمعرفة، قادرين على فهم الأنظمة الحديثة والمتقدمة في المركبات وتشخيص أعطالها والمحافظة عليها بكفاءة عالية سواء أكانت مركبات تقليدية تعمل بالوقود أو هجينة أو سيارات كهربائية، وكذلك قادرين على الانخراط والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وسيوفر البرنامج للطلبة الفرصة لاكتساب مفاهيم التكنولوجيا الجديدة للمركبة وأسس مكوناتها وتكوينات النظام مثل المحركات الجديدة والبطاريات عالية الفولتيه وتطبيقات توليد القوة الميكانيكية والكهربائية في أنظمة السيارات المختلفة، مما سيؤدي إلى تخريج مهندسين يتمتعون بصفات وقدرات تعلم متميزة ومستقلة ليكونوا فاعلين في مؤسساتهم، وليكونوا قادرين على تصميم وتطوير وتقديم الخدمات في تشخيص وصيانة المركبات الحديثة. كما تعزز هذه الفكرة التواصل الدائم مع شركات ووكلاء السيارات وقطاع خدمات ما بعد البيع في فلسطين الذي يعاني من نقص القدرات والمهندسين المؤهلين في مجال تقنيات المركبات الحديثة مثل السيارات الهجينة والكهربائية.