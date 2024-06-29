استطلاع: ثلثا "الإسرائيليين" يؤيدون اعتزال نتنياهو للسياسة

وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة عبرية أن نحو ثلثي "الإسرائيليين" يؤيدون اعتزال بنيامين نتنياهو الحياة السياسية، وألا يترشح لولاية جديدة في منصب رئيس الوزراء.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 العبرية الخاصة، ونشرت نتائجه أمس الجمعة، فإن 66% يعتقدون أن نتنياهو، البالغ من العمر 74 عاما، يجب أن يتقاعد ولا يترشح لولاية سابعة.

بينما يرى 27% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب أن يترشح لولاية جديدة ويستمر في حياته السياسية، و7% لا يعرفون، بحسب القناة الإسرائيلية.

ومنذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أعقبتها حرب مدمرة شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة، انخفضت شعبية نتنياهو بشكل حاد، وفقا للعديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام عبرية، وخاصة خلال الشهور الأخيرة.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أظهر استطلاع للرأي في دولة الأحتلال -نشرته صحيفة "معاريف"- استمرار تقدم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض "بيني غانتس" على نتنياهو، لمنصب رئاسة الحكومة في حال إجراء انتخابات جديدة.

ورغم تصاعد المطالبات في دولة الاحتلال بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن "نتنياهو" أعلن مرارا رفضه إجراءها في ظل الحرب.

وجرت آخر انتخابات في دولة الاحتلال نهاية 2022، وبموجب القانون فإن ولاية الكنيست (البرلمان) تستمر 4 سنوات، ما لم يتم إقرار إجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول