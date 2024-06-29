الأمم المتحدة: 60 ألف نزحوا من شرقي غزة في يوم واحد

وطن: كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" أن 60 ألف فلسطيني شرقي مدينة غزة، نزحوا في يوم واحد بعد أمر الإخلاء الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، يوم أمس الجمعة، سلط فيه دوجاريك الضوء على حركة النزوح التي تشهدها غزة، وفق المعلومات التي حصل عليها من شركاء الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية بالقطاع.

وقال دوجاريك، إن "60 ألف شخص نزحوا الخميس، إثر أمر جيش الاحتلال بالإخلاء الطارئ لـ28 منطقة سكنية شرقي غزة".

وأوضح دوجاريك، أن الهجمات على منطقة المواصي (جنوب غربي قطاع غزة) تسببت في إصابة العديد من الأشخاص، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الميداني القريب.

وأشار إلى أن ما يقرب من 5 آلاف شخص نزحوا إلى المواصي.

وشدد دوجاريك، على أن المشاكل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية ما زالت مستمرة.

وأشار إلى أن "إسرائيل" سمحت بمرور أقل من نصف بعثات المساعدات الإنسانية الـ100 المخطط لها إلى شمال غزة.

المصدر: الأناضول