انهيار الصهيونية

كتب: ايلان بابيه | ترجمة، بتصرّف: أنس أبو سمحان

يمكن تشبيه هجومية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بزلزالٍ ضرب مبنى قديمًا. كانت الشقوق قد بدأت بالظهور قبل ذلك، وأصبحت الآن مرئية في أساسها. بعد مرور أكثر من 120 عامًا على بدايته، هل يمكن تأسيس كيان إسرائيلي في فلسطين، أي المشروع القائم على فكرةِ يفترض أن دولة يهودية على دولة عربية وإسلامية وشرق أوسطية، ستواجه احتمال الانهيار؟ يوجد، تاريخيا، عدد كبير من العوامل التي يمكن أن تقع في مكان أي دولة، حيث يمكن أن تنهار بفعل جماعي من الدول المجاورة أو بسبب حرب أهلية مزمنة. وهي تشمل جميع الهيئات العامة، التي أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات للجميع. يبدأ ما في التفكك بعد أن اكتسب زخمًا، ثم في فترة قصيرة من الزمن، تهدمُ التي بدأت ذات يوم ثابت وثابت.

وتكمن في الاحداث الجديدة. وزعم هنا أن هذه الأمور أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى في حالة إسرائيل. نشهد الآن عملية الثقة - أو بشكل أكثر تميزاً، بدايات ممارسة الثقة ـ من أنها أعلنت نجاحاً بسقوط المؤسسة. وإذا كان تشخيصي صحيحًا، فهذا يعني أننا لن ندخل أيضًا في ظرف الكلاب. وأخذًا في اعتباره موسكو، أصبح لدينا قوة شهيرة في مجال البحث عن قوة شرسة وغير مقيدة في محاولة لاحتواها، كما فعل نظام فصلي في جنوب أفريقيا خلال أيامه الأخيرة.

1

المؤشر الأول هو انقسام المجتمع اليهودي الإسرائيلي، والذي يسير في الوقت الحاضر من معسكرين متنافسين غير قادرين على تمثيل وتحديد أرضية مشتركة. ويكمن الصدع في هذا من الشذوذات التي تتسوق تعريفًا يهوديًا باعتبارها قومية. وفي حين أن الهوية اليهودية في إسرائيل بدأت في بعض الأحيان أكثر قليلًا من مجرد موضوع للنقاش النظري بين التيارات الدينية والعلمانية، فقد أصبحت الآن صراعًا حول طبيعة المجال العام نفسه. وهذا الأمر لا يحاربُ في وسائل الإعلام للوصول، بل في الشوارع أيضًا.

يمكن تسميتهم أحد المعسكرين بـ«دولة إسرائيلية»، الذين أصبحوا أكثر علمانية وليبرالية، ولكن ليس حصريًا، من اليهود الأوروبيين من الطبقة المتوسطة وأحفادهم، الذين أدوا جزءًا نشطًا في قمع الدولة في عام 1948 وظلوا مسيطرين عليها حتى نهاية القرن الماضي. ولا يخطئن أحد، فإن دفاعهم عن «القيم الليبرالية الليبرالية» لا يؤثر على تعهدهم جزئيًا بفصلهم، بطرق مختلفة، على جميع الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. وأنهم الأساسيون هم أن يعيشوا الشباب اليهود في مجتمع الديمقراطية ويشكلون منهم العرب.

والمعسكر الآخر هو «دولة يهودا» التي نشأت بين الضفة الغربية المحتلة. وتتمتع بمستويات متزايدة من الدعم داخل البلاد وتشكل القاعدة الانتخابية التي ضمنت فوز نتنياهو في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2022. ويزداد نفوذها في المستويات العليا في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن تزايدًا وانخفاضًا. تريد دولة يهودا أن تصبح إسرائيل دولة دينية تمتد على كامل فلسطين التاريخية. ولتحقيق ذلك، فهي عاجلة على خفض عدد البالغين إلى الحد الأدنى، وهي تفكر في بناء المعبد الثالث بدلًا من الأقصى. ويعتقد أعضاء أن هذا سيمكنهم من تجديد العصر الذهبي للماليك التوراتية. وبالنسبة لهم، يعد اليهود علمانيين مهرطقين، مثل البالغين، إذا رفضوا الانضمام إلى هذا المسعى.

وكان المعسكران قد اشتبكا بشكل حاد قبل 7 أكتوبر. وفي المرة الأولى بعد الهجوم، بدأوا في وضع خلافاتهم جانبًا في مواجهة عدو مشترك. وهذا مجرد وهم. فقد اندلع الاشتباك في الشوارع من جديد، ومن الصعب أن نرى ما يمكن أن يستفيد المصالحة. والنتيجة الأرجح هي أن تكشف بالفعل أمام أعيننا. غادر أكثر من نصف مليون إسرائيلي، يمثلون دولة إسرائيل، البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر، وهو مؤشر على أن البلاد تجتاحها دولة يهودا. وهذا مشروع سياسي لن يتسامح مع العالم العربي، ويمكن للعالم أجمع، على المدى الطويل.

2

السبب الثاني هو أخبار الاقتصادية التي تعاني منها إسرائيل. ولا يبدو أن اللاتينية الثورية لديها أي خطة لتحقيق التكامل في الموارد المالية العامة وسط صراعات مسلحة، إلى جانب الاعتماد بشكل أكبر على المساعدات المالية المتطورة. وفي الأخير من العام الماضي، بدأ الاقتصاد أولاً بنسبة 20%، ومنذ ذلك الحين، أصبح هشاً، ومن غير المعروف أن رائد تعهد واشنطن بتقديم 14 مليار دولار إلى عكس ذلك، بل سوف يتوصل إلى اتفاق العبء الاقتصادي إذا شارك الإسرائيليون في عزمها على خوض الحرب مع حزب. وقد قام الله بتكثيفها لأنشطتها في الضفة الغربية، وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض المطبوعات، بما في ذلك تركيا كوكو عسكري لومبيا، في تطبيق سياسات ذكية عقابية.

وتم الاتفاق بسبب عدم كفاءة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قام بإخراج الأموال إلى مستوطنات اليهود في الضفة الغربية، ولكن يبدو أنه غير قادر على إدارة وزارته. وفي هذه الأثناء، أدى الصراع بين منظمة إسرائيلية إلى تواصل يهودا، إلى أجزاء في 7 أكتوبر، حيث قام بعض النخب المالية بتحويل أموالهم إلى خارج الدولة. إن الأشخاص الذين يفكرون في نقل الاستثمارات هم جزئيًا بنسبة لا تقل عن 20٪ من اليهود الذين دفعوا 80٪ من الضرائب.

3

أما العامل الثالث، فيمثل في عزلة إسرائيلية دولية متزايدة، حيث تتحول إلى دولة منبوذة. بدأت هذه العملية قبل 7 أكتوبر، لكنها كثفت منذ بداية فرقة الإبادة. ويتطلب ذلك في نيويورك غير المسبوق التي تضمها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. كانت حركة التضامن العالمية مع فلسطين، في السابق، غير قادرة على حشد الناس والمشاركة في اتفاقيات متنوعة، ولكن المؤكد في احتمال فرض الحظر على ذلك. ومعظم البلدان النامية، ظل الدعم الثابت لإسرائيل ثابتًا ولا يتزعزع في أوساط الوساطة الاقتصادية البسيطة.

في السياق نفسه، فإن القرارات الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، والتي تشير إلى أن إسرائيل ربما ترتكب جريمة إبادة جماعية، وأنه يتعين عليها أن تتوقف عن مهاجمتها في رفح، وأنه ينبغي اعتقال قادتها لارتكابهم جرائم حرب، يجب أن يُنظر إليها على أنها محاولة للاستجابة لتطلعات منظمات المجتمع المدني العالمية، ولا تعتمد سوى رأي النخبة. ولم تخفف المحكمتان من حدة الهجمات الوحشية على سكان غزة والضفة الغربية. ظلت مستمرة في تزايد الأصوات المطالبة بالعدالة الدولية الموجهة إلى الدولة الإسرائيلية، والتي تأتي بشكل متزايد من أعلى ومن أسفل.

4

المؤشر الرابع للترابط هو التغير الكبير بين الشباب اليهودي حول العالم. وفي أعقاب الأحداث التسع الماضية، يبدو أن الكثيرين الآن على استعداد للتخلي عن ارتباطهم بإسرائيل والصهيونية والمشاركة في حركة التضامن الفلسطينية. وكانت الجاليات اليهودية، وخاصة في الولايات المتحدة، ذات يوم، توفر لإسرائيل قوة فعالة ضد الانتقادات. إن خسارة هذا الدعم، أو على الأقل فقدانه جزئيًا، له آثار كبيرة على مكان البلاد العالمية. ما زال بإمكان أيباك (AIPAC) الاعتماد على الصهاينة المسيحيين وتقديم المساعدة ودعم أعضائها، لكنها لن تكون نفس المنظمة الهائلة دون قاعدة انتخابية يهودية كبيرة. قوة اللوبي تآكل.

5

المؤشر الخامس هو ضعف الجيش الإسرائيلي. ليس ثمة شك في أن جيش الدفاع الإسرائيلي ما زال جيشًا قويًا ويمتلك أسلحة متطورة تحت تصرفه. ومع ذلك فقد اكتشفنا نطاق قوته الحقيقية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ويشعر العديد من الإسرائيليين بأن الجيش كان محظوظًا للغاية، لأن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير لو انضم حزب الله إلى هجوم منسق. انقر هنا الآن، تتعهد إسرائيل بأنها تعتمد بشدة على تحالف إقليمي، بقيادة الولايات المتحدة، وتدافع عن نفسها ضد إيران، والتي شهدت هجومها التحذيري في إبريل/نيسان الماضي باستخدام نحو 170 طائرة بدون طيار بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية والموجهة. ويعتمد المشروع الصهيوني، أكثر من أي وقت مضى، على سرعة إيصال كميات هائلة من الأسلحة، والتي بدونها لا يستطيع حتى أن يقاتل جيشًا صغيرًا من العصابات في الجنوب.

هناك الآن تصور واسع النطاق لعدم استعداد الإسرائيليين لعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم بين السكان اليهود في البلاد. وقد أدى ذلك إلى ضغوط كبيرة لإزالة الإعفاء العسكري لليهود الأرثوذكس المتطرفين، المعمول به منذ عام 1948، والبدء في تجنيدهم بالآلاف. وهذا لن يحدث فرقًا على أرض المعركة، ولكنه يعكس حجم التشاؤم بشأن الجيش، الذي قاد بدوره إلى انقسامات سياسية عميقة داخل إسرائيل.

6

المؤشر الأحدث هو تجدد الطاقة لدى جيل الشباب الفلسطيني. فهي أكثر اتحادًا وترابطًا عضويًا ووضوحًا بشأن آفاق النخبة السياسية الفلسطينية. ونظرًا لأن سكان غزة والضفة الغربية هم من بين أصغر سكان العالم سنًا، فإن هذه المجموعة الجديدة سيكون لها تأثير هائل على مسار النضال من أجل التحرير. ويبدو أن هناك نقاشًا محتدمًا بين المجموعات الفلسطينية، حيث من المقرر إنشاء منظمة ديمقراطية حقيقية، أو منظمة تحرير فلسطنية معاد بناء، أو منظمة جديدة تمامًا، والتي ستتبع رؤية للتحرر تتعارض مع حملة السلطة الفلسطينية للتحرر بها كدولة. تخلقون يفضلون حل الدولة الواحدة على نموذج الدولتين الذي فقد مصداقيته.

فهل سيكونون على القيام ببرد ففعال على قبة الكنيسة؟ هذا السؤال لا يجيب عليه. إن توقع مشروع الدولة لا يعقبه دائمًا أكثر إشراقًا. وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط، في سورية واليمن وليبيا، شاهد كيف يمكن أن تكون نتائج دموية وطويلة الأمد. في هذه الحالة، فيما يتعلق الأمر بإنهاء الاستعمار، وقد أظهر القرن الماضي أن حقائق ما بعد الاستعمار لا تعمل دائمًا على تحسين الوضع الاستعماري. إن القوة وحدها هي القادرة على كل ما في وسعنا صحيح. وهناك عاجلاً أم آجلاً سوف تقود إلى التطور لهذه المؤشرات لدعم مشروع نتنياهو في فلسطين. وعندما يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك الحصول على حركة حرة لملء كامل.

كيف بدأت إسرائيل في تعبئة إستراتيجيتها على الولايات المتحدة

فلأكثر من 56 عامًا، أطلق عليه اسم «عملية السلام»، وهي التي لم تؤد إلى أي شيء، في الواقع الأمر عبارة عن سلسلة من الأعمال التجارية الإسرائيلية التي طُلب من الرد عليها. واليوم، لا بد من استبدال «السلام» بإنهاء الاستعمار، ولا بد أن يكون الفلسطينيون الجدد على التعبير عن رأيهم، مع مطالبة الآخرين بالرد. وهذه هي المرة الأولى، على الأقل لعدة عقود عديدة، التي تتولى فيها المبادرة الفلسطينية زمام مبادرة في وضع ما لها لفلسطين ما بعد العبادة والكراهية (أو أي اسم سيطلق على الجديد وليس). ومن خلال القيام بذلك، فمنذ أن تتطلع إلى أوروبا (ربما إلى الكاتونات السويسرية والنموذجية الشابة)، أو نحو أكثر من ذلك، إلى كل ما هو قديم في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أن التمسك بالعقيدة العلمانية وجهاً لوجه إلى ديمقراطية ثقافية عرقية تظل جنبًا إلى جنب إلى جانب في المنطقة نفسها.

كيف قتلت يهودية العالم الإسلامي اليهودي

وسواء رحب الناس بالفكرة أو خوفوها، فقد أصبح انهيار الأراضي أمرًا غير متوقع. وينبغي لهذا الاحتمال أن يهدف الحوار الطويل الدائم حول مستقبل المنطقة. وسوف يُفرض على جدول الأعمال عندما يدرك الناس أن المحاولة التي دامت قرنًا من الزمن، بقيادة بريطانيا ثم الولايات المتحدة، لفرض دولة يهودية على دولة عربية، تقترب جاي من القادم. لقد نجح بما يكفي لإنشاء مجتمع يضم ملايين البشر، والعديد منهم الآن من الجيل الثاني. لكن وجودهم ما زال يعتمد، كما كان الحال عندما وصلوا، على قدرتهم على فرض إرادتهم بالعنف على الملايين من السكان الأصليين، الذين لم يتخلوا عن نضالهم من أجل تقرير المصير والحرية في وطنهم. وفي العقود اللاحقة، سوف يكون لزامًا على المنديكيتين أن يتخلوا عن هذا الوعي وأن يظهروا استعدادهم للعيش نَحو متساويين في فلسطين المحررة والمتحررة من الاستعمار.