بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: مشاركة كامل محور المقاومة في حال العدوان على لبنان واردة

وطن: قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن كل الخيارات ستكون مطروحة في حال شرع الاحتلال الإسرائيلي في عدوان عسكري شامل على لبنان.

وأكدت البعثة على منصة" إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه على الرغم من أنّ إيران تعتبر الأخبار التي يبثها الاحتلال حول اعتزامه شن هجوم واسع على لبنان، ليست أكثر من دعاية وحرباً نفسية، إلا أنّها في الوقت عينه تؤكد أنّ "المشاركة الكاملة لمحور المقاومة هي إحدى الخيارات المطروحة في حال اندلاع حرب قاسية".

وتابعت أنّه إذا شرعت "إسرائيل" في عدوان عسكري شامل على لبنان فسوف تندلع حرب قاسية.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أكد في كلمة له قبل أسبوعين، أن التهديد بتوسيع الحرب "لا يخيفنا"، معتبراً أن الحرب على لبنان ستحمل تداعيات في المنطقة والإقليم.

كما لفت إلى أنّ الاحتلال يعلم أنّه ليس قادراً على الدفاع عن كيانه، "والدليل عملية الوعد الصادق من جانب الجمهورية الإسلامية في إيران" التي وصلت صواريخها ومسيّراتها إلى الكيان "رغم الدعم الدولي".

وفي هذا السياق، حذرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية من أن أي عملية إسرائيلية موسّعة ضد لبنان قد تؤدي إلى كارثة بالنسبة إلى "إسرائيل"، وأضافت أن استراتيجية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هي "الحرب، والحرب، والمزيد من الحرب".

المصدر: الميادين