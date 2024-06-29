الرفيق الاسير المحرر معتصم زهران .. بعد اعتقاله لمدة ٨ سنوات في سجون الاحتلال …يرقد في المستشفى

وطن: تم أمس الخميس الافراج عن الرفيق معتصم زهران من دير أبو مشعل شمال غرب رام الله من سجن النقب الصحراوي ، وذلك بعد انتهاء محكومينه البالغة ٨ سنوات ، وقد أفاد الرفيق أن ادارة سجن النقب قامت قبل ثلاثة ايام من تاريخ الافراج بعزله وهو مقيد اليدين والرجلين ، وطوال الايام الثلاث كان يتعرض بأستمرار لاعتداء الجنود والحراس .حتى النصف ساعه الاخيره من موعد الإفراج حيث تعرض لاعتداء مبرح .

وفور وصوله لرام الله تم ادخاله لمجمع فلسطين الطبي حيث يخضع للعلاج من اثر الاعتداءات .

وكما اظهرت الفحوصات وجود ضرر وكدمات ببعض الاعضاء الباطنيه كالكبد ،حيث قرر الاطباء ابقائه داخل المستشفى للعلاج والمراقبه.