في اليوم الـ267 للعدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا مزيدا من الشهداء والجرحى

وطن: استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ فجر اليوم السبت، في تجدد قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ267 للعدوان.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في استهداف مدفعية الاحتلال خيام نازحين ودفيئات زراعية في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 5 شهداء، بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس.

ووسط القطاع، ارتقى شهيد، فيما أصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في مخيم المغازي، واستهداف شمال وغرب مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف مدفعي.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على حيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، فيما استهدفت الطائرات المسيرة "كواد كابتر" وآليات الاحتلال منازل المواطنين قرب جامع الشمعة في حي الزيتون، وحي الشجاعية، ما أدى إلى وقوع اصابات، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.