الاحتلال يغلق حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس ويمنع طلبة "التوجيهي" من الخروج

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، منذ ساعات الصباح الباكر، حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال منعت طلبة الثانوية العامة "التوجيهي من الخروج من القرية، لتقديم الامتحان، واحتجزت المئات من القادمين إلى القرية، والخارجين منها.

وتحاصر قوات الاحتلال بلدة بيت إكسا بجدار الفصل العنصري وتعزلها عن الضفة الغربية، وتستولي على معظم أراضيها، وأقامت عليها مستوطنة "راموت".