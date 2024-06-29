"فدا" يرحب بانضمام اسبانيا رسميا إلى دعوى جنوب أفريقيا المرفوعة ضد "إسرائيل"

وطن: رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بانضمام اسبانيا رسميا إلى قضية (الابادة الجماعية) التي رفعتها جنوب جنوب أفريقيا ضد (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية.

وحيا "فدا" إسبانيا على قرارها وقال إنه قرار شجاع حاله حال قرار سابق لها بالاعتراف بدولة فلسطين.

ودعا "فدا" كل الدول المحبة للعدل والسلام والحرية في العالم كي تحذو حذو اسبانيا في مواقفها؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لالزام (إسرائيل) بوقف حرب الابادة التي تشنها على قطاع غزة.

وأضاف "فدا" أن الخطوة التالية المطلوبة هي عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وهو ما أكدت عليه إسبانيا في موقف شجاع ومقدر يتطابق مع مطلب القيادة الفلسطينية وكثير من الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا والصين.