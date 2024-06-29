نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية.. كيف جاءت الأرقام؟

وطن: نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بلغت نحو 40%، في حصيلة غير نهائية، في حين تُشير التوقعات إلى التوجه نحو جولة ثانية.

وبعد فرز 10,366,410 من الأصوات، حصل المرشح الرئاسي سعيد جليلي على 4,266,386 صوتاً، في حين حصل المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان على 4,244,815 صوتاً، بحسب وزارة الداخلية الإيرانية.

أمّا المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف، فحصل على 1,385,083 صوتاً، بينما حصل المرشح الرئاسي مصطفى بور محمدي على 80,506 صوتاً.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات ونسب المشاركة، عبر وزارة الداخلية كل ساعة تقريباً، مع استمرار فرز الأصوات، وصولاً إلى الإعلان عن النتيجة الرسمية، اليوم السبت.

وفي السياق، قال مسؤول الحملة الإنتخابية للمرشح جليلي عبر منصة "إكس"، إنّ "الإنتخابات ستذهب إلى مرحلة ثانية".

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت منتصف ليل الجمعة، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وتخوض إيران استحقاق الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

المصدر: الميادين