الشرطة الدنماركية تعتقل ناشطين مؤيدين لفلسطين بتهمة "تعكير صفو أمن البلاد"

وطن: اعتقلت شرطة كوبنهاغن، اليوم الجمعة، عشرات النشطاء المؤيدين لفلسطين أمام مبنى شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية "ميرسك" في منطقة إسبلاناد، بتهمة "تعكير صفو أمن البلاد".

وقالت حركة الشباب الفلسطيني، وهي تجمع مؤيد لفلسطين في كوبنهاغن، في بيان، إن "شركة ميرسك تسهل بشكل مباشر تجارة الأسلحة إلى جيش الاحتلال من خلال دورها اللوجستي الرئيسي باعتبارها شركة نقل عالمية للأسلحة".

وتطالب الحركة شركة ميرسك بقطع العلاقات مع "إسرائيل" والتوقف عن دعم الإبادة الجماعية الفلسطينية.

وقالت الشرطة إنها "وجهت اتهامات ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين لانتهاكهم سلام البلاد".