طوفان الأقصى" في اليوم الـ 267.. معارك ضارية في القطاع والاحتلال يعترف بقتلى في عمليات للمقاومة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ267، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

ووقعت اشتباكات في عدة جبهات في القطاع، و أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، مؤكّدةً إيقاع قتلى وجرحى في صفوفها، وهبوط الطيران المروحي من أجل إجلائهم.

وأكّدت القسّام دكّ تجمع لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلين في شارع بغداد، في حي الشجاعية،ـ شرقي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".

كما أعلنت سرايا القدس قتل قوة إسرائيلية استدرجتها لمبنى وفوهة نفق مفخخيْن.

إلى ذلك، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 4 قتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي في الشجاعية، مشيرةً إلى أنّ المروحيات تنفذ عمليات إجلاء الجنود إلى مستشفيات "أسوتا" و"سوروكا" و"ايخلوف" و"هداسا".

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ267:

12:28| قصف مدفعي للاحتلال عنيف على حي الشجاعية شرق غزة.

12:08| محكمة العدل الدولية: إسبانيا أودعت طلبا بالتدخل في الدعوى ضد "إسرائيل" بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

11:57| المقاومة الإسلامية في العراق: بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية استهدفنا سفينة "WALER" النفطية في البحر الأبيض المتوسط.