إحداها بمشاركة المقاومة العراقية.. سريع يعلن استهداف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

وطن: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت خلالها سفينة "وايلر" النفطية، بعددٍ من الطائرات المسيرة، وهي في طريقها إلى ميناء حيفا.

وأضاف سريع أنّ القوة الصاروخية والقوات البحرية اليمنية، نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "ديلونكس" الأميركية في البحر الأحمر، بعددٍ من الصواريخ البالستية، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر.

كما نفذت القوة الصاروخية، عملية استهدفت سفينة "جوناس ميرسك" في البحر الأبيض المتوسط، وحققت العملية هدفها بنجاح، وفق بيان سريع.

وأوضح أنّ سفينة "جوناس" تابعة لشركة "ميرسك"، التي تعد من أكثر الشركات الداعمة لجيش الاحتلال، وأكثرها انتهاكاً لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وتابع سريع أنّ تنفيذ هذه العملية، جاء بالتزامن مع تنفيذ القوات البحرية عمليةً عسكريةً أخرى في البحر الأحمر، ضد سفينة "ioannis"، التي استهدفت بعددٍ من الزوارق المسيرة، لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأمس، أكد سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على مجازر الاحتلال، الأولى بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، والثانية عبر استهداف سفينة "SEAJOY" في البحر الأحمر.

وسبق ذلك تنفيذ القوات المسلحة اليمنية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، عمليةً عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة للاحتلال في ميناء حيفا، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.



المصدر: الميادين