مقتل وجرح 9 جنود للاحتلال في معركة من المسافة صفر في الشجاعية

وطن: أجلى جيش الاحتلال 4 قتلى و5 جرحى من جنوده سقطوا مساء الجمعة خلال معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية بشمال قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية "مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 5 على الأقل في اشتباكات في الشجاعية بغزة".

وقد أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال في حي الشجاعية بقطاع غزة، حيث يخوض الجانبان معارك ضارية مساء الجمعة.

وجاء في بيان للقسام "نخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية، ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم".

وقالت القسام إنها قصفت "بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وذكر موقع مفزاكي راعم العبري أنه "تم إطلاق ما لا يقل عن 40 قذيفة مدفعية في الدقائق القليلة الماضية باتجاه الشجاعية".

تفجير أنفاق مفخخة

ومن جانبها، قالت سرايا القدس إنها أجهزت على قوة من جيش الاحتلال بعد أن استدرجتها داخل مبنى به فوهة نفق مفخخ في حي الشجاعية.

وأضافت "المبنى الذي فجرناه في قوة من جيش الاحتلال تم تفخيخه بقنبلة أطلقتها طائرة F-16 إسرائيلية ولم تنفجر"

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن المعارك الأخيرة بالقطاع شملت تفجير مبان وأنفاق مفخخة في الجنود مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وفي الشمال أيضا، أعلنت القسام أنها استهدفت قوة من جيش الاحتلال متحصنة في منزل بحي تل الهوى في مدينة غزة بقذيفة "TBG" وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية، أن صفارات الإنذار دوت في نيرعام وسديروت وإيبيم في القطاع الشمالي لغلاف غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية أنه "رُصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو سديروت تم اعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة مفتوحة دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا".

معارك رفح

وفي رفح، تقوم مروحيات للاحتلال بعمليات إخلاء لجنود مصابين في المعارك، وفق مواقع للمستوطنين.

وأفادت مصادر محلية بحصول اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال وسط مدينة رفح.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف "دبابة للاحتلال من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق الحديقة اليابانية غرب رفح" جنوبي قطاع غزة.

من جهة ثانية، أفادت مصادر محلية، بسقوط شهيد وعدد من المصابين في غارات للاحتلال جديدة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمالي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسقط مصابون بنيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح.

المصدر: الجزيرة