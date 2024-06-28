كتائب شهداء الأقصى وقوات الشهيد عمر القاسم تقصفان قاعدة زيكيم العسكرية بصواريخ

وطن: أعلنت كتائب شهداء الأقصى، مسؤوليتها عن قصف قاعدة زيكيم العسكرية التابعة للاحتلال بصواريخ قصيرة المدى، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم.

ونشرت الكتائب شريط “فيديو” يظهر عناصرها وهم يعدّون الصواريخ ويطلقونها باتجاه القاعدة العسكرية على الحدود الشمالية من قطاع غزة، ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال حول القصف أو وقوع إصابات.

وخلال الساعات الماضية، شهدت غزة تصعيدًا كبيرًا في العمليات العسكرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات نوعية عدة ضد قوات الاحتلال، حيث استهدفت دبابة للاحتلال وناقلة جند، بالإضافة إلى إطلاق قذائف هاون تجاه قوات الاحتلال في مناطق عدة.

إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي

وكشفت بيانات نُشرت على الموقع الإلكتروني للجيش الاحتلال أن 9 عسكريين من جيش الاحتلال أصيبوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ عدد العسكريين المصابين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 3 آلاف و953، ارتفاعًا من 3 آلاف و944 الخميس.

ومن بين الإجمالي، ألفان و5 عسكريين أُصيبوا منذ بداية التوغل البري في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بينما لا يزال 28 عسكريًا في “حالة خطرة” يتلقون العلاج، و199 في “حالة متوسطة”، و14 في “حالة طفيفة”.

ووفقًا للبيانات ذاتها، قتل 668 عسكريًا منذ بداية الحرب، بينهم 314 منذ بدء التوغل البري.

المصدر: الجزيرة مباشر