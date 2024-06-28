إصابة شابين بالرصاص وبرضوض خلال اقتحام الاحتلال بلدتي بيت أمر والسموع في الخليل

وطن: أصيب شاب بجروح بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت أمر جنوب الخليل، فيما أصيب آخر برضوض بعد اقتحام بلدة السموع جنوب المحافظة.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر في بلدة بيت أمر، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في كتفه، فيما اصيب آخرون بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع، واعتدت بالضرب على شاب، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض.