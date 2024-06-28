"القسام" تقتل جندي من جيش الاحتلال قنصا شرقي رفح

وطن: بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قنص جندي في جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد اعتراف جيش الاحتلال بمقتله صباح اليوم الجمعة.

وقالت القسام، إن العملية لقنص الرقيب إيال شاينز، وتمت في محيط مسجد الشبيلي شرقي رفح المدينة الحدودية مع مصر.

وتضمنت الصور اعتلاء بعض جنود الاحتلال سطح أحد المنازل، وإصابة أحدهم إصابة قاتلة سقط على أثرها أرضا على الفور.

وصباح اليوم، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي من كتيبة "931" في لواء ناحال خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف جيش الاحتلال أنّ الجندي القتيل هو الرقيب إيال شاينز (19 عاما)، مشيرا إلى أنه قُتل خلال معركة جنوبي القطاع.

وحضر سلاح القنص لكتائب القسام بقوة في حرب الاحتلال على غزة بفضل بندقية الغول القسامية المحلية الصنع، التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى ألفي متر.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد عمليات القنص التي نفذتها كتائب القسام منذ بداية الحرب الحالية، لكنها كشفت في 22 فبراير/شباط الماضي عن تنفيذ مقاتليها "57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول القسامية، وأدت إلى مقتل العشرات من جنود الاحتلال".

ووفقا لأرقام جيش الاحتلال، ارتفع عدد العسكريين القتلى في صفوفه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 668 بينهم أكثر من 314 قتيلا سقطوا منذ بدء الاجتياح البري الواسع للقطاع أواخر الشهر ذاته، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر جيش الاحتلال أكبر من ذلك بكثير.

المصدر: الجزيرة