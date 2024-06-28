مستوطنون يعتدون على كرم عنب في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على كرم عنب في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني البؤرة الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين في منطقة "عين القسيس" غرب بلدة الخضر، اعتدوا على كرم عنب في منطقة "ظهر الزياح" يعود للمواطن محمد فوزي الزياح، واقتلعوا أكثر من 200 زاوية حديد من معرشات العنب.

وأضاف صلاح أن قوات الاحتلال ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في عدة مناطق منها "عين القسيس"، و"ظهر الزياح" ، و"وادي الغويط" و"الشعف" وغيرها .